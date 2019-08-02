Safranbolu TSO, özel eğitim kurumu ile eğitim işbirliği yaptı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu ilçesinde bulunan özel eğitim kurumu ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, oda üyelerine özel imzalanan eğitim işbirliği protokolü hakkında bilgiler verdi. Başkan Acar, "Geçtiğimiz yıl Safranbolu'muzda eğitim hizmetine merhaba diyen özel eğitim kurumunun başta Safranbolu'muz olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Yeryüzündeki en kutsal mesleklerden birisi öğretmenliktir. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimiz, evlatlarımızı hem başarılı bir geleceğe hazırlarken hem de vatanına, milletine, bayrağına bağlı birer insan olarak yetiştirmektedirler. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim yılında tüm öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Odamız üyelerine özel imzaladığımız eğitim işbirliğinin protokolün hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA