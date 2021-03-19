Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarına Belediye Başkanı Köse'den açıklama Açıklaması
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Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarına Belediye Başkanı Köse'den açıklama Açıklaması

19.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:42
Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarına Belediye Başkanı Köse'den açıklama Açıklaması

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Köse, yaptığı açıklamada, yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada şehir mezarlığından çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle lahitle ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesaimizin bir bölümünü bariz gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadığımızı bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerinin bu duruma sessiz kaldığı şeklindeki haber; gerçek dışı, mantık dışı, maksatlı ve üzücüdür."

Olay

Safranbolu Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı iddiası üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılmış, izinsiz kazı iddiaları üzerine mezarlığa gelen ekipler, batı cephesinde foseptik amacıyla açıldığı iddia edilen çukurdan çıkan taşın tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için inceleme yapmıştı.

Polis ve belediye ekiplerinin de önlem aldığı çalışmada iş makinesi ile taşın etrafı temizlenmiş, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinin taşla ilgili nihai kararını incelemenin ardından düzenleyeceği raporla belirleyeceği öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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