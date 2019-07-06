Safranbolu Kent Konseyi 4. seçimli genel kurulu yapıldı

Safranbolu Kent Konseyi 4. seçimli genel kurulu, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda yapıldı. Genel kurulda, başkanlığa, yapılan açık oylamada işadamı Şefik Yılmaz Dizdar seçildi.

Genel Kurula katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kent Konseyinin Safranbolu için yararlı ve gelişimi yönünde faydalı işler yapacağını ifade ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi. Gündem maddelerinin okunmasının ardından yapılan seçimde Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı, İşadamı Şefik Yılmaz Dizdar yapılan açık oylamada oybirliği ile Kent Konseyi Başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan Dizdar,"Şahsıma layık görülen bu görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağım. Malumunuz uzun süredir Safranbolu Kültür ver Turizm Vakfı Başkanlığını da yürütmekteyim. İnşallah amaçları Safranbolu'ya hizmet olan iki kurum adına var gücümüzle çalışacağız. Yeniden teveccühlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Dizdar'ın başkanlığındaki konseyin üyeliklerine ise Şahin Yavuz, Ali Sami Acar, Muammer Dumaner, Serap Karaoğlu, Hüseyin Akyol, İsmail Özcan ve Özlem Urgancıoğlu seçildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA