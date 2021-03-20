Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda yapılan izinsiz kazıda lahit bulunduğu iddiası

Karabük'ün Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğuna dair haberler gündeme gelmişti. İddiaların üzerine Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse açıklama yaptı. Köse, yerel yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan ve şehir mezarlığından çıktığı ve kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserle (lahit) alakalı haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

''GERÇEK DIŞI VE MANTIK DIŞIDIR''

Görevlerinin bir bölümünü gerçek dışı olan iddiaların düzeltilmesiyle uğraşmaktan memnun olmadıklarını belirten Başkan Köse, "Bir kez daha belirtmekte fayda görüyoruz. Bir firma yetkilisinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı, bu eylemini itiraf ettiği ve belediye başkan yardımcımız ve diğer belediye yetkililerinin bu duruma sessiz kaldığı şeklindeki haber gerçek dışı, mantık dışı, maksatlı ve üzücüdür" diye konuştu.