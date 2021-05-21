(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
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(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En İyi Korunan 20 Kent" arasında bulunan Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde bulunan Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En İyi Korunan 20 Kent" arasında bulunan Safranbolu'nun tarihi çarşı bölgesinde bulunan Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Safranbolu'nun Korunması ve Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında, 1979'da kamulaştırılıp restore edilen, 1981'de Eğitim Merkezi olarak hizmete açılan, bugün ise Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde "Müze ev" olarak hizmet veren tarihi evde restorasyon çalışmaları sona erdi.

Safranbolu evleri arasında önemli bir yer tutan ve 19. yüzyıl başlarında yapılan 2 katlı Kaymakamlar Gezi Evi, her iki kattaki odalar, aynı çatı altında yaşayan kalabalık aile tipine göre bireylerin tüm gereksinimlerini sağlayabilme özelliği taşıyor.

Selamlık ve harem olarak ikiye ayrılan Kaymakamlar Gezi Evi'nde, evdeki selamlıkla harem arasında yemek servisinin yapılmasını sağlayan dönme dolap ilgi çekiyor.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, gazetecilere restorasyon çalışmaları tamamlanan Kaymakamlar Gezi Evi'nin haziran ayının ilk haftası ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacağını söyledi.

Kaymakamlar Gezi Evi'nin, ilçedeki en önemli yapılarından biri olduğunu belirten Türköz, "İnşallah kısa sürede normalleşme adımlarına geçmemizle birlikte turizmde bölgenin cazibe merkezi olan Safranbolu'da yaz sezonunun iyi geçmesini bekliyoruz." dedi.

(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı
(DRONE) - Asırlık Kaymakamlar Gezi Evi'nin restorasyonu tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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