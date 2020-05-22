Safranbolu'da yangın çıkan tarihi konak çöktü
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Safranbolu'da yangın çıkan tarihi konak çöktü

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da yangın çıkan bir tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

22.05.2020 00:03 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:07

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da yangın çıkan bir tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Konarı köyünde Ahmet Çağlayan'a ait 2 katlı yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle, içeride kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı.

Alevleri fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede köye ulaşan itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Konak, soğutma çalışmaları sırasında çöktü.

Konağın ahır kısmında bulunan büyükbaş 3 hayvan da telef oldu.

Safranbolu'da yangın çıkan tarihi konak çöktü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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