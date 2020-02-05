Safranbolu'da çıkan yangında asırlık dükkan hasar gördü

05.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:22

Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki ilçesi Safranbolu'da bulunan yaklaşık 110 yıllık bir dükkanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin tarihi çarşı bölgesinde bulunan Ahmet ve Ersin Vural kardeşlere ait soba satışı yapılan yaklaşık 110 yıllık dükkanda kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, dükkan içinde maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA