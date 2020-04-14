Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı, Safranbolu, Güncel

Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Safranbolu halkının desteğinin devam ettiğini bildirdi.

14.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:48
Safranbolu'da

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Safranbolu halkının desteğinin devam ettiğini bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer, ilçede genç-yaşlı her kesimden ve 65 yaş üstü olması nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların da kampanyaya destek verdiğini belirtti.

Desteklerle ilgili taleplerin Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubuna iletilmesi üzerine, ekipler tarafından vatandaşların bağışlamak istediği tutarların alınarak alınarak bankaya yatırıldığını aktaran Ürkmezer, "Bankaya yatırılan bağışların makbuzları da vatandaşlara tek tek teslim ediliyor. Türk lirası yanında altın ve döviz cinsinden de bağışların yapıldığı, kampanyaya verilen destek gün geçtikçe artarak devam ediyor. Halkımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına karınca kararınca desteklerini vermeye devam ediyor. Şu an, gün bir ve beraber olma, tek yumruk olma günü. Çabalarımız ve dualarımız inşallah hep birlikte bu sıkıntılardan kurtulmak içindir. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu davete halkımız en güzel yürekleri ile icabet ediyor. Vatandaşlarımıza bu anlamlı davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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