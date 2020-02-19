Safranbolu'da altyapı çalışmaları

19.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:51

Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kentin altyapısının sağlıklı biçimde çalışabilmesi ve sistemsel arızaları gidererek hızlı müdahale edebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.



Yazıköy drenaj hat çalışması yanı sıra Tarihi Çarşı su arızası, 2500 Evler su arızası ekiplerin yerinde müdahalesi ile giderildi.



Vatandaşların taleplerinin hızla çözüme kavuşmasından dolayı memnuniyetini belirten Belediye Başkanı Elif Köse, "Çalışmalarımız hizmet ve vatandaş odaklı, halk masamıza gelen tüm talepleri en kısa zamanda yerine getirebilmek her zaman önceliğimizdir. Planlamalar doğrultusunda çözüm odaklı ve büyük özveri ile çalışan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA