Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi

17.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 17.11.2020 16:41
Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi

Safranbolu Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi ilçe genelinde yol yapım çalışmaları kapsamında sıcak asfalt kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Asfalt Şantiye Amirliği tarafından Safranbolu yollarına 24 bin 63 ton kendi üretimleri olan sıcak asfalt serildi.

Atatürk Mahallesi Kaya Erdem Caddesi'nde çalışmalarına devam eden ekipler kentin çeşitli yerlerinde ara sokaklar ve ana arter üzerinde yapılan sıcak asfalt kaplama çalışmaları sonrası ulaşımın daha rahat ve konforlu hale getirilmesi için çalışıyor. Mevsimin yağışsız geçmesini fırsata çeviren ekipler, şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açıma çalışması gerçekleştiriyor.

Safranboluluları hem güvenli hem de konforlu sürüşün keyfine varacakları yenilenen yollarla buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Kendi şantiyemizde üretimini yaptığımız 24 bin 063 ton sıcak asfaltı kentin çeşitli yerlerine bulunan yollara seriyoruz. Vatandaşımızın kentte her alanda konforlu hizmet alabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz, bu kapsamda havanın yağışsız gitmesini fırsata çevirerek asfalt serme çalışmalarımıza hız kattık" dedi. - KARABÜK

Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi
Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Erzincan'da kış öncesi asfalt çalışması: 3 bin 600 ton sıcak asfalt kullanıldı
Erzincan'da kış öncesi asfalt çalışması: 3 bin 600 ton sıcak asfalt kullanıldı
Üstyapı çalışmaları kapsamında Cevizli'de 4 Bin 673 ton asfalt serimi gerçekleştirildi
Üstyapı çalışmaları kapsamında Cevizli'de 4 Bin 673 ton asfalt serimi gerçekleştirildi
Karatay'da 200 bin ton asfalt hedefi aşıldı
Karatay'da 200 bin ton asfalt hedefi aşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sibel Can Şener Şen Öykü Karayel Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Gökhan Gönül Lance Stroll Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Daha Fazla Bakan Çocuk Bursa İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu Belediyesi 24 bin ton sıcak asfalt serdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:48:20. #1.14#
title