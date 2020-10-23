Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

23.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:09
Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

Safra kesesi amelşyatı bazı durumlarda halk tarafından çok da ciddiye alınmaz. Ancak oldukça meşakkatli olan bir ameliyat türü olan bu cerrahi operasyon insanlar taarfındna oldukça merak ediliyor. Peki, safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

Safra kesesi ameliyatı pek çok doktor tarafından yapılabiliyor. Asla küçümsenmemesi gereken bu operasyon türü oldukça kısa saatlerde bitebiliyor.Peki, safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?Safra kesesi ameliyatı fiyatı nedir?

SAFRA KESESİ AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Safra kesesi ameliyatı diğer bir çok ameliyat türüne göre oldukça kısa sürer. Hastanın cinsiyetine, kilosuna ve cerrahın tecrübesine göre süre değişiklik gösterse de safra kesesi ameliyatları 15 ile 45 dakika arasında sürer. Ancak, ihmal edilmiş veya ameliyat korkusundan geciktirilmiş ve komplike olmuş taşlı kolesistitlerde veya daha önce açık karın ameliyatı geçirmiş hastalarda ameliyat süresi 1 saatin üzerine çıkabilir.Yine de diğer ameliyatlara nazaran oldukça kısa sürede biter.

Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

SAFRA KESESİ SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

Pişmiş Sebzeleri Tercih EdinSağlıklı beslenme programlarının ve diyet listelerinin başrol oyuncuları sebzeler, safra kesesi ameliyatı sonrasında güvenle tüketilebilen yiyeceklerin başında yer alıyor. Pişmemiş sebzeler gaz sorununa sebep olabilir. Bu nedenle özellikle pişmiş sebzeleri tercih etmenizde yarar vardır.Safra kesesi ameliyatı sonrasında tüketilmesi önerilen sebzeler:Yeşil yapraklı sebzele Biber Havuç

Lif Açısından Zengin Besinler TüketinSafra kesesi ameliyatı sonrası ne yenir sorusuna yanıt vermeye devam ediyoruz. Çözünebilir lif açısından zengin besinler asidin mide üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır. Safranın hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.Çözünebilir lif açısından zengin besinler şunlardır:Yaban mersiniMuz Elma Havuç Fasulye

Sağlıklı Yağlara Ağırlık Verin Safra kesesi ameliyatı sonrasındaki en büyük zorluk bağırsağın yağ emilimini gerçekleştirmekte zorlanmasıdır.Bu nedenle yağlı besinlerden uzak durulması önerilir.Bununla birlikte vücudumuzun her koşulda sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır.Sağlıklı bir iyileşme süreci için chia tohumu, ceviz, keten tohumu, badem, avokao, somon balığı zeytin ve sardalya gibi sağlıklı yağlar içeren besinler tüketilmelidir.Safra kesesi ameliyatı sonrası zeytinyağı kullanılmalıdır. Çünkü zeytinyağı düzenli olarak kullanıldığında safra taşı oluşumunu engeller.

Baharatlara Ara Verin Safra kesesi ameliyatı sonrası yemek yaparken sumak, pul biber, karabiber gibi keskin baharatlar tercih edilmemeli.Bunların yerine tarçın, kekik ve nane kullanılabilir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI RİSKLERİ NELERDİR?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi safra kesesi ameliyatlarında da bazı riskler bulunmaktadır. Bununla birlikte, safra kesesi tedavi edilmediği durumlarda çok daha ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu anlamda safra kesesi ameliyatı riskleri hastalıkların yol açabileceği enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıklardan çok daha azdır. Ameliyatlarda nadiren de olsa yara bölgelerinde ve akciğerde enfeksiyon, safra yolu ve karaciğerde damar deformasyonları ve pıhtı görülebilmektedir.Safra kesesi ameliyatı ölüm riski de günümüzde modern tekniklerle gerçekleştirilen kolesistektomi yöntemleri ile oldukça düşüktür.

İlgili Haberler

KKTC seçim sonuçları : 2020 KKTC seçim katılım oranları ne kadar?
KKTC seçim sonuçları : 2020 KKTC seçim katılım oranları ne kadar?
Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu?
YÖKDİL başvuruları başladı! 2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL ücreti ne kadar?
YÖKDİL başvuruları başladı! 2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? ÖSYM YÖKDİL ücreti ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Oktay Kaynarca Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Avrupa Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 17:23:24. #1.15#
title