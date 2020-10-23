Safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

Safra kesesi amelşyatı bazı durumlarda halk tarafından çok da ciddiye alınmaz. Ancak oldukça meşakkatli olan bir ameliyat türü olan bu cerrahi operasyon insanlar taarfındna oldukça merak ediliyor. Peki, safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?

Safra kesesi ameliyatı pek çok doktor tarafından yapılabiliyor. Asla küçümsenmemesi gereken bu operasyon türü oldukça kısa saatlerde bitebiliyor.Peki, safra kesesi ameliyatı ne kadar sürer? Safra kesesi ameliyatı sonrası? Safra kesesi ameliyatı riskleri? Safra kesesi ameliyatı sonrası beslenme?Safra kesesi ameliyatı fiyatı nedir?

SAFRA KESESİ AMELİYATI NE KADAR SÜRER?

Safra kesesi ameliyatı diğer bir çok ameliyat türüne göre oldukça kısa sürer. Hastanın cinsiyetine, kilosuna ve cerrahın tecrübesine göre süre değişiklik gösterse de safra kesesi ameliyatları 15 ile 45 dakika arasında sürer. Ancak, ihmal edilmiş veya ameliyat korkusundan geciktirilmiş ve komplike olmuş taşlı kolesistitlerde veya daha önce açık karın ameliyatı geçirmiş hastalarda ameliyat süresi 1 saatin üzerine çıkabilir.Yine de diğer ameliyatlara nazaran oldukça kısa sürede biter.

SAFRA KESESİ SONRASI BESLENME NASIL OLMALI?

Pişmiş Sebzeleri Tercih EdinSağlıklı beslenme programlarının ve diyet listelerinin başrol oyuncuları sebzeler, safra kesesi ameliyatı sonrasında güvenle tüketilebilen yiyeceklerin başında yer alıyor. Pişmemiş sebzeler gaz sorununa sebep olabilir. Bu nedenle özellikle pişmiş sebzeleri tercih etmenizde yarar vardır.Safra kesesi ameliyatı sonrasında tüketilmesi önerilen sebzeler:Yeşil yapraklı sebzele Biber Havuç

Lif Açısından Zengin Besinler TüketinSafra kesesi ameliyatı sonrası ne yenir sorusuna yanıt vermeye devam ediyoruz. Çözünebilir lif açısından zengin besinler asidin mide üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır. Safranın hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.Çözünebilir lif açısından zengin besinler şunlardır:Yaban mersiniMuz Elma Havuç Fasulye

Sağlıklı Yağlara Ağırlık Verin Safra kesesi ameliyatı sonrasındaki en büyük zorluk bağırsağın yağ emilimini gerçekleştirmekte zorlanmasıdır.Bu nedenle yağlı besinlerden uzak durulması önerilir.Bununla birlikte vücudumuzun her koşulda sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır.Sağlıklı bir iyileşme süreci için chia tohumu, ceviz, keten tohumu, badem, avokao, somon balığı zeytin ve sardalya gibi sağlıklı yağlar içeren besinler tüketilmelidir.Safra kesesi ameliyatı sonrası zeytinyağı kullanılmalıdır. Çünkü zeytinyağı düzenli olarak kullanıldığında safra taşı oluşumunu engeller.

Baharatlara Ara Verin Safra kesesi ameliyatı sonrası yemek yaparken sumak, pul biber, karabiber gibi keskin baharatlar tercih edilmemeli.Bunların yerine tarçın, kekik ve nane kullanılabilir.

SAFRA KESESİ AMELİYATI RİSKLERİ NELERDİR?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi safra kesesi ameliyatlarında da bazı riskler bulunmaktadır. Bununla birlikte, safra kesesi tedavi edilmediği durumlarda çok daha ciddi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Bu anlamda safra kesesi ameliyatı riskleri hastalıkların yol açabileceği enfeksiyonlar ve kanser gibi hastalıklardan çok daha azdır. Ameliyatlarda nadiren de olsa yara bölgelerinde ve akciğerde enfeksiyon, safra yolu ve karaciğerde damar deformasyonları ve pıhtı görülebilmektedir.Safra kesesi ameliyatı ölüm riski de günümüzde modern tekniklerle gerçekleştirilen kolesistektomi yöntemleri ile oldukça düşüktür.