Safkan Arap yarış atı 'Cengaver' 680 bin liraya satıldı - Haberler
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Safkan Arap yarış atı "Cengaver" 680 bin liraya satıldı

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Safkan Arap yarış atı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, safkan Arap yarış atı "Cengaver" 680 bin lira bedelle en yüksek fiyattan alıcı bulurken, 14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya yeni sahipleriyle buluştu.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından düzenlenen açık artırmada, safkan Arap yarış atı "Cengaver" 680 bin lira bedelle en yüksek fiyattan alıcı bulurken, 14 at toplamda 4 milyon 640 bin liraya yeni sahipleriyle buluştu.

Veliefendi Hipodromu'nda Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 15 safkan Arap elit tay kıyasıya rekabetin olduğu açık artırmada görücüye çıktı.

Büyük bir özen ve itinayla büyütülen, 100 bin ve 200 bin liradan başlayan taban fiyatlarla satışa sunulan safkan atlar büyük ilgi gördü.

Satışta "Cengaver" isimli atın bedeli birçok alıcının verdiği tekliflerle en yüksek rakama ulaşırken, Şemsettin Toydemir 680 bin lira bedelle Cengaver'in yeni sahibi oldu.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak satışları AA muhabirine değerlendirdi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Kıyak, "Yoğun bir talep vardı. Sultansuyu yetiştirmemiz 14 Arap safkan tayımız 4 milyon 640 bin lira bedelle satıldı. En yüksek Cengaver isimli atımız 680 bin liraya alıcı buldu. Ortalama 331 bin lira civarına satıldı. Satışlardan memnunuz, TİGEM'in kalitesine, başarısına, personelin verdiği emeğe değdi. Bundan sonra 12 Ekim'de ve 26 Ekim'de satışımız var." diye konuştu.

Tayların 2 yaş civarında olduğunu belirten Kıyak, atların 6 aylık bir eğitimin ardından yarışlara hazır hale geleceğini söyledi.

Safkan Arap at yetiştiriciliğinde Türkiye'nin dünyadaki yerine de değinen Kıyak, "Türkiye Arap atçılığında yüzde 35 ile lider. Koşan atların yüzde 23'ü TİGEM kökenli. Dağıtılan ikramiyenin de yüzde 40'ını TİGEM kökenli atlar kazanıyor. Bu yüzden atlarımıza ilgi yüksek." dedi.

"Cengaver"in yeni sahibi Şemsettin Toydemir de uzun zamandan beri satış için beklediğini, Cengaver'in anne ve babasının başarılarını iyi bildiğini anlattı.

Toydemir, Cengaver'in de anne ve babası gibi iyi bir yarış atı olacağına ve şampiyonluklar elde edeceğine emin olduğunu dile getirdi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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Haber: Safkan Arap yarış atı 'Cengaver' 680 bin liraya satıldı - Haberler
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