Safiye Soyman'ın Oğluyla Çektiği Video İzleyenleri Duygulandırdı

Hayat arkadaşı Faik Öztürk'le diyalogları Türkiye'nin yüzünü güldüren Safiye Soyman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarını duygulandırdı.

"HERKESİN BÜYÜK YATLARI, TEKNELERİ VAR"

MS hastası oğlu Harun'la yazı Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren Safiye Soyman, evde durmaktan sıkılan oğlunu, komşusunun balıkçı teknesiyle gezintiye çıkardı. Deniz üzerindeyken video çeken Soyman'ın, "Herkesin büyük yatları, tekneleri var. Biz de komuşumuzun motoruyla..." sözleri dikkatlerden kaçmadı.

"DÜNYALAR BENİM OLDU"

Soyman, Instagram hesabından paylaştığı videoya "Oğlumla şöyle bir hasret giderdik Bodrum'da çok özlemiş beni Ben de onu çok özledim dünyalar benim oldu onun oldu..." notunu ekledi.