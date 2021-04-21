Sahurda Faik Öztürk davul çaldı, Safiye Soyman pide dağıttı
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Sahurda Faik Öztürk davul çaldı, Safiye Soyman pide dağıttı

Sahurda Faik Öztürk davul çaldı, Safiye Soyman pide dağıttı
Bültenler - Haberler | Magazin

Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan etkinliği olan "Sahur Devriyesi" programına katılan sanatçı Safiye Soyman ile Faik Öztürk ilçe sakinlerine renkli bir sahur yaşattı.

İkili bir yandan davul çalıp maniler söyledi bir yandan da vatandaşlarla sohbetler edip keyifli zaman geçirdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl hayata geçirilen ve her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" isimli programına dün gece magazin dünyasının renkli çifti Safiye Soyman ile Faik Öztürk konuk oldu. Yıldıztepe Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte Soyman ile Öztürk gece yarısı mahallenin sokaklarında dolaşmaya başladı. Öztürk'ün çaldığı davulun sesine eşlik eden Soyman, "Ramazan geldi hoş geldi, Safiye ile Faik geldi" diyerek maniler söyledi.

Esprileriyle herkesi güldürdü

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'den renkli bir sahur gecesi programı

Davulun sesiyle sahura kalkanlar karşılarında ünlü ikiliyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi el salladı kimi evinden çıkıp onlarla fotoğraf çekildi. Salınan sepetleri pideyle dolduran Öztürk yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Program sosyal medya üzerinden online olarak da yayınlandı. Programa telefonla bağlanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Soyman ve Öztürk'e hoş geldin deyip sohbet etti. Çok güzel bir Ramazan gecesi geçirdiklerini söyleyen Soyman, "Çok güzel bir program oldu. Bizi çok heyecanlandırdı. Başta başkanımız Lokman Çağırıcı olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum. Her sene devam etmesini isterim" dedi.

Sahur Devriyesi programında önümüzdeki günlerde çok sürpriz isimlerin konuk olacağı belirtildi.

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'den renkli bir sahur gecesi programı

Kaynak: Bültenler

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