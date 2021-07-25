Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı

Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Dokuz günlük tatilin son gününde Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman-Faik Öztürk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Dokuz günlük tatilin son gününde Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman-Faik Öztürk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Azka Sahne'de geceyi hareketli şarkılarla başlatan Faik Öztürk sonrasında sahneyi Safiye Soyman'a bıraktı. Safiye Soyman'ın yeni imajını görenler ise gözlerine inanamadı.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk muhteşem bir geceye imza attı. Azka sahnesine ilk çıkan Faik Öztürk sevenlerini bir an olsun yerinde durdurmadı. Söylediği hareketli şarkılarla tatilcileri coşturan Faik Öztürk yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Alkışlarla sahneden inen Faik Öztürk yaptığı esprilerle de sevenlerini kahkahaya boğdu.

Safiye Soyman'ı tanımadılar

Faik Öztürk'ün ardından sahneye çıkan Safiye Soyman'ın yeni imajı hayranlarını şok etti. Soyman, misafirlerine "Yeni imajını beğendiniz mi?" diye sordu. Misafirlerinden alkışla tam not alan Safiye Soyman'a "Faik abi beğendi mi?" diye sorulunca Soyman, "Beni biraz da esmer sevsin, 20 senedir sarışın Safiye'yi seviyor" diye esprili bir cevap verdi.

Gecenin sonunda beraber düet performans da sergileyen Safiye Soyman ve Faik Öztürk Bodrumlu tatilcilere eğlence dolu bir gece yaşattı. - MUĞLA

Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Buket Aydın'dan derin göğüs dekolteli cesur poz
Buket Aydın'dan derin göğüs dekolteli cesur poz
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Türk sosyetesi Bodrum'daki davet için birbiriyle yarıştı! Bilet fiyatı 25 bin euro
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Özgür Özel Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hande Yener Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Safiye Soyman'ı görenler gözlerine inanamadı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:16:56. #1.16#

title