Safiye Ayla'nın sesi Çankaya'da yankılandı

29.09.2019 11:10

Yaşamını müziğe, tüm mal varlığını ise eğitime vakfeden Safiye Ayla, 21'inci ölüm yıl dönümünde Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde anıldı.

Yaşamını müziğe, tüm mal varlığını ise eğitime vakfeden "Kadife Sesli, Kara Kız" Safiye Ayla Targan, 21. ölüm yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) düzenlediği geceyle Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde anıldı. Ölümünün ardından tüm mal varlığını eğitime bağışlayan Safiye Ayla'nın belgesel ve müzikle anıldığı etkinlik, Safiye Ayla'nın kişisel eşyaları, plakları ve sahne elbiselerinin yer aldığı sergiyle başladı. Sergi ve kokteylin ardından anma gecesinin açılışını TEV Ankara Şube Başkanı Ömer Turna yaptı. Destekleri için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür eden Turna, "Bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Çankaya Belediyesine ve tüm çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya da Safiye Ayla'nın Türk müziğine katkıları ve eğitime verdiği önemli desteklerden söz ederek, "Bazı sanatçılar ülkelerinin kaderini etkiler ve ülkeler o sanatçılarla anılır. Beatles İngiltere için neyse Safiye Ayla Targan da bizim için odur" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından vakfa verdiği destek nedeniyle Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkür plaketi verildi. Başkan Taşdelen adına Başkan Yardımcısı Kaya plaketi, Eski Adalet Bakanı ve TEV bağışçısı Hikmet Sami Türk'ün elinden aldı.

Açılış töreni sonrası TEV'in hazırladığı "Muganniye Safiye" adlı belgesel etkinliğe katılanlarla buluştu. TEV'in başarılı öğrencilerinin de yer aldığı belgesel film, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA