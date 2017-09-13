Saffet Sancaklı: "Sistem Kilitlenmiş Vaziyette"

"Federasyon çok başarısız"



"Futbolu Avrupa gibi yönetmeliyiz"



"Federasyonu siyasi güç getirdi"



MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, ilçe teşkilatına yaptığı ziyarette futbolla ilgili açıklamalarda da bulundu.



Yabancı sınırlaması hakkında konuşan Sancaklı, "Yabancı hoca meselesine bir kaç türlü bakmak lazım. Mesela 14 tane yabancı almayı serbest bıraktılar. Geçen gün Galatasaray'ın bir maçını seyrediyordum. Ben de birileriyle sohbet ediyordum. Televizyonun sesi açık. Ben de isimleri duyunca Juventus - Inter maçı oynuyor sandım. 11 oyuncunun 9'u yabancı. 14 tane yabancı transfer hakkı var. 11 tanesi ilk 11'de oynayabiliyor. Sonra diyorlar ki milli takım neden kötü? Niye milli takımda oyuncu yetişmiyor?" diye konuştu.



"FEDERASYON ÇOK BAŞARISIZ"



Sistemin kilitlenmiş vaziyette olduğunu söyleyen Saffet Sancaklı, "Ben 2 yıldır milletvekili olduğumdan beridir zaten konuşma yapıyorum. Bu futbol federasyonu çok başarısız bir federasyon ve gidecekler. Çareleri yok bunların. Ama bunlar gittikten sonra kim gelecek yerlerine? Aynı sistem mi olacak yoksa olması gereken bir sistem mi? Bu sistemde Lucescu çok kariyerli bir teknik direktördür. Futbolculuğu da çok kariyerliymiş. Ama değil bir Lucescu 5 tane daha Lucescu getirseniz bu milli takımdan hiçbir şey yapma ihtimali yok" dedi.



"FUTBOLU AVRUPA GİBİ YÖNETMELİYİZ"



Futbolun yıllardır ahbap çavuş ilişkisi içersinde yürütüldüğünü ifade eden Sancaklı, "Avrupa'nın gelişmiş ülkeleri nasıl yönetiyorsa futbolu aynı şekilde bizim de yönetmemiz lazım. Ama maalesef yıllardır ahbap çavuş ilişkisi yolundayız. Futboldaki ikinci büyük problem büyük iş adamları, holding patronları futbolun içerisinde ve onlar yönetiyor. Bunlar parayı çok iyi yönetiyor ki holding patronu olmuşlar. Ama kulüplere baktığımız zaman Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un toplam borcu eski parayla 6.5 katrilyon, şimdiki parayla 6.5 milyar. Kulüp başına yıllık faizi 170 milyon TL. bunlar hangi parayla nereden ödeyecekler bunu. Kulüpler şu anda batmış ve devamında batağa gidiyor. ve Türk Futbolu önümüzdeki birkaç sene içerisinde eğer bu sistem acil değişmezse bizim büyük takımlarımız Avrupa Kupalarından men cezası alacaklar, puanları silinecek ve belki de küme düşecek. Böyle kötü bir durumdayız" açıklamasında bulundu.



"FEDERASYONU SİYASİ GÜÇ GETİRDİ"



Federasyon başkanını siyasi gücün getirdiğini belirten Sancaklı, "Türkiye'de şu anda atama var. Seçimler formalite. Şöyle bir şey var. Bir adamı atayabilirsiniz. Bence bu adam çok iyi yapar der ve atarsınız. Ama şu andaki futbol federasyon başkanı Beşiktaş Kulübünü 5-6 sene içerisinde 16 milyondan 350 milyon dolar borca getirmiş, futbol federasyonu başkanı olarak ödüllendiriyorsun. Demek ki yönetemiyorsun arkadaş. O zaman çekil kenara yönetebilen birisi gelsin. Mesela iktidar olan kimse ona yakın insanlar olabilir. Ama 20-25 milyon oy alan bir partiden siz ehli insanları koyamıyorsanız orada bir sıkıntı var. Bu holding patronlarının şirketleri gittikçe büyüyor, yönettikleri kulüpler de batağa gidiyor. Bunun ne anlama geldiğini biri bana açıklasın. veya aralarında güç savaşı yapıyorlar oyuncu alırken. Biri diyor 5 veririm, öbürü diyor ki 7 veriyorum diğeri de 9 diyor. En çok parayı veren alıyor. Para nereden çıkıyor? O zaman da kulüpler batağa gidiyor" diyerek sözlerini noktaladı.



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Mesut IŞIK - Büşra KAYA / KOCAELİ, -