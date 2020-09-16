Saffet Aytaç KURNAZ kimdir? Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi!

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SAFFET AYTAÇ KURNAZ KİMDİR?

Mesleğe 1999 yılında başladı.

Sırasıyla İHA, TGRT, ATV, Show Haber, Fox Haber, ATV Haber (tekrar), Habertürk, Show Haber, Kanal D Haber'de görev aldı.

Kitap ve sinema hobileri arasında...

15.10.2018'de Haber Global'de muhabir olarak görev yapmaya başladı.

2020'den itibaren Haber Global'de hafta içi her akşam saat 18:00'de ekrana gelen Erhan Ertürk ile Ana Haber Bülteni'nde özel haberlere imzasını atıyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 20:00'de, merak ettiğiniz tüm soruların, Haber Global whatsapp ihbar hattı ve Haber Global sosyal medya hesapları aracılığıyla (#uzmanınasorun) uzman konuklar tarafından yanıtlandığı Uzmanına Sorun programı ile Haber Global ekranlarında seyirci ile buluşuyor.