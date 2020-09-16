Saffet Aytaç KURNAZ kimdir? Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi!
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Saffet Aytaç KURNAZ kimdir? Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi!

Başarılı programcı Saffet Aytaç KURNAZ izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi! Saffet Aytaç KURNAZ kimdir?

Saffet Aytaç KURNAZ kimdir? Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi!
16.09.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:54

Ekranların sevilen ismi Saffet Aytaç KURNAZ hakkında araştırmalar yapılıyor. Saffet Aytaç KURNAZ kimdir? Saffet Aytaç KURNAZ kaç yaşında, nereli? Saffet Aytaç KURNAZ hayatı ve biyografisi!

SAFFET AYTAÇ KURNAZ KİMDİR?

Mesleğe 1999 yılında başladı.

Sırasıyla İHA, TGRT, ATV, Show Haber, Fox Haber, ATV Haber (tekrar), Habertürk, Show Haber, Kanal D Haber'de görev aldı.

Kitap ve sinema hobileri arasında...

15.10.2018'de Haber Global'de muhabir olarak görev yapmaya başladı.

2020'den itibaren Haber Global'de hafta içi her akşam saat 18:00'de ekrana gelen Erhan Ertürk ile Ana Haber Bülteni'nde özel haberlere imzasını atıyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 20:00'de, merak ettiğiniz tüm soruların, Haber Global whatsapp ihbar hattı ve Haber Global sosyal medya hesapları aracılığıyla (#uzmanınasorun) uzman konuklar tarafından yanıtlandığı Uzmanına Sorun programı ile Haber Global ekranlarında seyirci ile buluşuyor.

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