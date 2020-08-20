Safer ayı ne zaman? 2020 Safer ayı hangi ayda başlayacak? Safer ayında neler yapılmalıdır?
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Safer ayı ne zaman? 2020 Safer ayı hangi ayda başlayacak? Safer ayında neler yapılmalıdır?

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte Safer ayı hakkında sorular çoğaldı. Safer ayı nedir? Safer ayında nasıl ibadet edilir? gibi soruların yanıtı haberimizde.

Safer ayı ne zaman? 2020 Safer ayı hangi ayda başlayacak? Safer ayında neler yapılmalıdır?
20.08.2020 10:19 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:22

Hicri aylardan biri olan safer ayı Diyanet dini günler takvimi ile belli oldu. Aşure günü ve muharrem ayından sonra gelen safer ayı 2020 tarihi 18 Eylül Cuma olarak belirlendi.

SAFER AYINDA NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

Safer ayı ne zaman? 2020 Safer ayı hangi ayda başlayacak? Safer ayında neler yapılmalıdır?

SAFER AYI UĞURSUZLUK VE MÜSİBET AYI MIDIR?

Safer, kamerî/hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur.

Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Safer ayı ne zaman? 2020 Safer ayı hangi ayda başlayacak? Safer ayında neler yapılmalıdır?

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