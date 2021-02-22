Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!
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Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!

22.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:16
Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!

Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz, sevilen türkü Şafak Türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!

Sözleri Nevzat Çelik, müziği Ahmet Kaya'ya ait Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!

ŞAFAK TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Beni burada arama

Arama anne

Kapıda adımı

Adımı sorma

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Saçlarına yıldız düşmüş

Koparma anne ağlama

Kaç zamandır yüzüm traşlı

Gözlerim şafak bekledim

Uzarken ellerim kulağım kirişte

Ölümü özledim anne

Yaşamak isterken delice

Ah verebilseydim keşke

Yüreği avucunda koşan her bir anneye

Tepeden tırnağa oğula

Ve kıza kesmiş

Bir ülkeye armağan

Düşlerimle sınırsız

Diretmişliğimle genç

Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma

Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk

Pir Sultan'ı düşün anne

Şeyh Bedrettin'i

Börklüce'yi

İnsanları düşün anne

Düşün ki yüreğin sallansın…

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