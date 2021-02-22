Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!
Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz, sevilen türkü Şafak Türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!
Sözleri Nevzat Çelik, müziği Ahmet Kaya'ya ait Şafak türküsü sözleri! Ahmet Kaya Şafak Türküsü dinle!
ŞAFAK TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Beni burada arama
Arama anne
Kapıda adımı
Adımı sorma
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Saçlarına yıldız düşmüş
Koparma anne ağlama
Kaç zamandır yüzüm traşlı
Gözlerim şafak bekledim
Uzarken ellerim kulağım kirişte
Ölümü özledim anne
Yaşamak isterken delice
Ah verebilseydim keşke
Yüreği avucunda koşan her bir anneye
Tepeden tırnağa oğula
Ve kıza kesmiş
Bir ülkeye armağan
Düşlerimle sınırsız
Diretmişliğimle genç
Şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma
Usulca açılıverdi yanağımda tomurcuk
Pir Sultan'ı düşün anne
Şeyh Bedrettin'i
Börklüce'yi
İnsanları düşün anne
Düşün ki yüreğin sallansın…