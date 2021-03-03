Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadizm nedir? Sadist sözlük anlamı nedir?
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Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadizm nedir? Sadist sözlük anlamı nedir?

03.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:57
Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadizm nedir? Sadist sözlük anlamı nedir?

Sadist kelimesini günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Bazen çevremizden bazen izlediğimiz dizilerden duyduğumuz sadist ve sadizm yaşadığımız olumsuz durumlarda karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız olumsuz bir durum karşısında bir kişiye hitaben kullanıyoruz. Peki, Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadist sözlük anlamı nedir? Sadizm nedir?

Sadist kelimesini günlük hayatımızda sıkça kullanıyoruz. Bazen çevremizden bazen izlediğimiz dizilerden duyduğumuz sadist ve sadizm yaşadığımız olumsuz durumlarda karşımıza çıkıyor. Yaşadığımız olumsuz bir durum karşısında bir kişiye hitaben kullanıyoruz. Peki, Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadist sözlük anlamı nedir? Sadizm nedir? İşte bilinmesi gerekenler haberimizde!

SADİST NEDİR? SADİST KİME DENİR?

Sadist, başkalarına acı çektirerek zihnen doyum sağlayan kimse anlamına gelir. Sadist kelimesi köken olarak baktığımızda sadizmden gelmektedir. Dolayısıyla sadizm durumunu yaşayanlara sadist deniyor. Bir kimsenin karşısındakine acı çektirmesi durumunda acı çektiren kişi bu durumdan zevk alıyorsa o kişilere sadist denir. Sadistlik, bir kişilik bozukluğu olarak da biliniyor. Sadist kelimesi, sadizmin fikir babası olan Fransız aristokrat ve yazar Marquis de Sade'nin isminden türetilmiştir. Sadist, Fransızca kökenli bir kelimedir.

SADİZM NEDİR?

Sadist nedir? Sadist kime denir? Sadizm nedir? Sadist sözlük anlamı nedir?

Sadizm, karşısındaki kişiye acı vermek veya eziyet etmekten seksüel bir haz duymanın adıdır. Bununla birlikte sadizm, içgüdüsel olarak şiddete bağlı bir şekilde yaşanabilir. Dolayısıyla sadizm anlamı farklı duygu ve durumlar üzerinden ele alabiliriz. Sonuç olarak sadizm, herhangi bir kişinin yaşadığı acıdan haz alması durumudur.

SADİST SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

- Başkalarına ruhsal veya fiziksel acı çektirmekten zevk duyan kişidir.

- Cinsel birleşim sırasında fiziksel acı çektirme alışkanlığı bulunan ya da başkalarına fiziksel acı çektirerek cinsel doyuma ulaşma sapkınlığı olan kişidir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 11:57:24. #1.16#
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