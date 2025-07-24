Sadık Ahmet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sadık Ahmet filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverler tarafından büyük ilgi gören Sadık Ahmet filmi, bu kez televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Filmle ilgili merak edilenler giderek artıyor: Konusu ne, hangi oyuncular yer alıyor ve hikâyesi nasıl ilerliyor? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Sadık Ahmet filminin çarpıcı detaylarını birlikte keşfedelim…
Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Sadık Ahmet, şimdi de televizyon izleyicilerini ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Peki bu film neden bu kadar konuşuluyor? Hikâyesiyle, oyuncu kadrosuyla ve etkileyici anlatımıyla dikkat çeken Sadık Ahmet'in konusu ne, kimler rol alıyor ve izleyenleri nasıl bir senaryo bekliyor? İşte bu soruların tüm yanıtlarını sizin için ayrıntılı bir şekilde ele aldık.
SADIK AHMET FİLMİ: BATI TRAKYA'NIN YİĞİT SESİNİN HİKÂYESİ
Beyaz perdeden televizyon ekranlarına taşınan Sadık Ahmet filmi, izleyicilerin büyük beğenisini topluyor. Dr. Sadık Ahmet'in mücadele dolu yaşamını konu alan film, merak edilen konularıyla dikkat çekiyor. İşte filmin detayları…
SADIK AHMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Batı Trakya Türklerinin hakları için ömrünü adayan Dr. Sadık Ahmet'in gerçek hayat hikâyesini anlatıyor. 1947'de Gümülcine'de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamladıktan sonra Yunanistan'daki Türk azınlığın maruz kaldığı haksızlıklara sessiz kalmaz. Topraklarının kamulaştırılması, vatandaşlıktan çıkarılmalar ve eğitim haklarının engellenmesi gibi zulümlere karşı verdiği mücadele, onu bir halk liderine dönüştürür.
Film, Sadık Ahmet'in siyasi mücadelesini, hapis yıllarını ve Batı Trakya Türklerinin sesi olma yolundaki kararlılığını etkileyici bir dille perdeye taşıyor.
SADIK AHMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Film, usta oyuncuların performanslarıyla hayat buluyor:
Turgay AydınSadık Ahmet
Nur FettahoğluIşık Sadıkahmet (Eşi)
Erkan Can Ali Molla
Taner Rumeli İbrahim Şerif
Renan Bilek Avukat Adem
İlker Aksumİsmail Rodoplu
Uğur YücelErik Siesby (Danimarkalı insan hakları aktivisti)
Erdal BeşikçioğluKemal Gür
Kadroda ayrıca Burak Satıbol, Ozan Akbaba ve Suzan Kardeş gibi isimler de yer alıyor.
SADIK AHMET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? NE ZAMAN YAYINLANDI?
Film, 2023 yılında İstanbul'da çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Yapım, gerçek olaylara dayanan senaryosu ve çarpıcı sahneleriyle dikkat çekti.