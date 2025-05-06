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Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?
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Sadettin Saran kimdir? Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olan Sadettin Saran, spor ve medya sektörlerindeki yatırımlarıyla tanınıyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Sadettin Saran kimdir? Türkiye'nin iş, medya ve spor dünyasında öne çıkan isimlerinden biri olan Sadettin Saran, girişimci kimliği ve Fenerbahçe ile olan ilişkisiyle dikkat çekiyor. Saran Holding'in kurucusu olarak tanınan Sadettin Saran, hem sporcu geçmişi hem de iş dünyasındaki yatırımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Peki, Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

SADETTİN SARAN KİMDİR?

30 Ağustos 1964 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Denver kentinde doğan Sadettin Saran, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Türk bir baba ve Amerikalı bir annenin çocuğu olan Saran, küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş ve eğitim hayatına burada devam etmiştir.

Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Saran, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Dış İlişkiler Danışmanı olarak görev yapmıştır. 1990-1995 yılları arasında Amerikan uzay ve savunma sanayi kuruluşu Martin Marietta'nın Ankara temsilciliğinde çalışmıştır. 1995 yılında kendi şirketini kurarak Saran Holding'in temellerini atmıştır. Holding, medya, spor yayıncılığı, enerji ve savunma sanayi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir.

Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran kaç yaşında, nereli?

Sadettin Saran, 2001-2003 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Futbol Şubesi Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimle yaşadığı anlaşmazlıklar sonucu görevinden ayrılmıştır. Daha sonra kulüp üyeliğinden haksız yere ihraç edildiği gerekçesiyle dava açmış ve Yargıtay kararıyla haklı bulunmuştur.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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