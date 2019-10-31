Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın!

31.10.2019 11:52

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken 5 önemli kural!

Sebze ve meyvelerin taze olmasına ve küflü olmamasına dikkat edin: Konserve hazırlanırken kullanılan malzemelerin iyice yıkanması, gıdaların taze olması ve bozulmaya uğramamış olması gerekmektedir.

2.Isıya dayanıklı cam kullanın: Konserve yapımında kullanılan kapların ısıya dayanıklı cam

olması önemlidir.

3.Cam kavanozları kaynatın : Cam kavanozlar kullanımdan önce 15-20 dakika

kaynatılarak sterilize edilmelidir. Bunun yanında kavanozların kapaklarının yeni olması

gereklidir.

4.Steril ortamda işlem yapın: Konserveyi hazırlayacağınız çalışma ortamının ve

malzemelerin steril durumda olmasına dikkat edin.

5.Sebze ve meyveleri 15-20 dakika kaynatın:Meyveler ve domates gibi asidi yüksek

besinler ortalama 15-20 dakika kaynatılmalıdır. Ayrıca tüm sebzeler temizlendikten ve

parçalandıktan sonra pişirme işlemi yapılmalıdır. Böylece sebzede bulunan

mikroorganizmanların yükü de azaltılmış olur.

Kış Konserve Tarifleri

İstanbul Rumeli Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin'den birbirinden lezzetli kış konserve tarifleri.

Ayva Konservesi

Malzemeler: 1 Kg İri Ayva, 3 Su Bardağı Şeker, 3 Tane Karanfil, 1 Tatlı Kaşığı Toz Tarçın.

Meyve yıkanıp temizlendikten sonra ayva ortadan ikiye kesilir. Çekirdek ve çekirdek yatağı kısmı çıkarılır. Ayvanın kabuk kısmı da soyulduktan sonra küçük parçalar halinde doğranır.

Meyve, üzeri geçecek kadar su içerisinde haşlanır. İçerisine şeker, karanfil ve tarçın ilave edildikten sonra kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılır ve orta

ateşte 1-2 dakika hafif hafif karıştırılır. Ardından kavanozlara alınır ve kapağı sıkıca kapatılır. Kavanozlar ters çevrildikten sonra, serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Kırmızı Pancar Konservesi

Malzemeler: 1 Kg Kırmızı Pancar, 1 Çay Bardağı Sirke, 1 Yemek Kaşığı Tuz, 3 Diş Sarımsak (İsteğe Göre)

Kırmızı pancar yıkanıp temizlendikten sonra kabukları soyulur. İsteğe göre büyüklükte doğranır. Doğranan pancar sirkeli su içerisinde bekletildikten sonra, tencere içerisine alınır ve üzeri geçecek kadar su, tuz ve havan yardımı ile ezilmiş sarımsaklar ilave edilir. Pancar 20 dakika kadar pişirmeye bırakılır. Piştikten sonra cam kavanozlara konulur. Kavanoz kapağı sıkıca kapatıldıktan sonra ters çevrilip serin ve güneş almayan bir yerde bekletilir.

Pratik Saklama yöntemleri

Meyve ve sebzeleri saklamak için birçok yöntem olduğunu söyleyen Şahin pratik saklama yöntemlerinden bazılarını şöyle sıralıyor;

Kurutma: En bilinen saklama yöntemlerinden birisidir. Taze ürünleri sebze-meyve kurutma makinelerinde veya fırınlama yöntemi ile güneşten yararlanamadığımız kış aylarında bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Buz torbalarında saklama: Sebzeleri yapısına göre temizleyip kaynatınız. İçerisinde dilediğiniz baharatları da ekledikten sonra blender yardımı ile sos hale getiriniz. Hazırlanan karışımı soğuttuktan sonra buz torbalarına koyabilirsiniz.

Vakumlama yöntemi ile saklama: Tercih ettiğiniz meyve ve sebzenin iç çekirdek bölümünü temizledikten sonra, vakum poşeti içerisine ürünlerinizi koyunuz. Vakum makinesi yardımı ile poşet içerisindeki havayı aldıktan sonra, ürünlerinizi derin dondurucu bölümünde uzun süre saklayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler