Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor

İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT - Haberler | Kültür Sanat

Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor Ramazan kahkesine yoğun talep Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini alırken, ustalar yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
İsrail, Ramazan ayında yine Gazze'yi bombaladı! Saldırıya tepkiler çığ gibi büyüdü
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı

Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor

Ramazan kahkesine yoğun talep

GAZİANTEP - Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini alırken, ustalar yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

Gaziantep'te genellikle sadece Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentte aynı zamanda "Halep kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan kahkesi" Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor. Kahke, vatandaşların ramazan ayı ile beraber iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken ustalarda talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

"Taleplere yetişmeye çalışıyoruz"

Winmar unlu mamülleri sorumlusu Feyzi Güzel, "Ramazan geldiği zaman özellikle Halep Kahkesi çok gidiyor. Vatandaşlar ramazan kahkesini çok seviyor. Ramazan ayı dolayısıyla Halep kahkesine yoğun bir ilgi var. Halep Kahkesi Gaziantep'te olmazsa olmazıdır. Hem iftarda hem de sahurda vazgeçilmez bir nimettir. Günlük 14 saat çalışıyoruz. 40-50 tezgah yapıyoruz ama yine de yetiştiremiyoruz. Yoğun sipariş ve talep var" dedi.

"Ramazan Kahkesi neyle yapılır"

Ramazan kahkesinin nasıl yapıldığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Güzel, "Halep kahkesi sadece Ramazana özgüdür. Onun dışında yapılmıyoruz. Ramazan ayı geldi mi herkes Halep kahkesine yönelir. İçinde un, şeker, Mardin'in meşhur mahlebi ve yağ var. Bunlar birleştiği zaman çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor
Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor
Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor
Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK POLAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sadece Ramazan ayında yapılıyor, talep yağıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:38:09. #1.15#

title