Sadece belirli hastanelerde bulunacak BionTech aşısı, Türkiye'de bugün ilk kez kullanıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar Türkiye'de Çin aşısı SinoVac kullanılırken, BioNTech aşısı da artık vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar 2.8 milyon doz getirilen ve ülkemizde belirli hastanelerde kullanılacak Alman aşısının sayısı, Nisan ayında 4.5 milyon doza ulaşacak.

Türkiye'de başarılı şekilde yürütülen aşı çalışmalarına, BioNTech aşısı da dahil oldu. Bu kapsamda BioNTech aşısı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Türkiye'ye getirilen ve Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilen 2,8 milyon doz BioNTech aşısı, tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede saklanıyor.

SEVKİYATLAR DEVAM EDECEK

Sevk edilen aşı sayısı nisanda 4,5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu anlaşma sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının Türkiye'ye getirilme çalışmaları da devam edecek.

BELİRLİ HASTANELERDE UYGULANACAK

Bakan Koca'nın açıklamalarına göre bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlı olacak. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu alabilecek.

"YENİ TEDARİK KAYNAKLARIMIZ VAR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çarşamba günü gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısının ardından, aşı tedarik sürecini toplumun yakından izlediğini söyledi. Koca, "Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

"HAZİRAN SONUNA KADAR NÜFUSUN ÇOĞUNLUĞUNU AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Koca, 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısının ellerinde olduğunu anımsatarak, şu bilgileri vermişti: "10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz."