Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz orijinali Doctor Foster konusu ve oyuncuları! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, İngiliz dizisi olan Doctor Foster dizisinin uyarlamasıdır. Bu akşam 13. bölümüyle ekranlara gelecek olan Sadakatsiz dizisi yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. İzleyiciler ayrıca, Doctor Foster konusu ve bilgilerini de merak ediyor. İşte tüm detaylar ve Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı!

SADAKATSİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 13. bölümde, Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklıyor. Ancak Asya ve Turgay, Volkan'ın markajı altında olduğu için her adımları takip ediliyor. Asya'yı arayan Volkan, Turgay'ın hislerini açtığını öğrenince ateş püskürüyor. Asya'dan intikam almak isteyen Volkan, Selçuk ile tartışırken eski karısından nefret ettiğini ve onun yaşadıkları şehri terk etmesi gerektiğini söylüyor. Selçuk'un "Senin hislerin nefret değil aşk" demesiyle kendine gelen Volkan, yine de yolundan şaşmıyor.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

DOCTOR FOSTER KONUSU NEDİR?

Doctor Foster, 9 Eylül 2015'te İngiliz televizyon kanalı BBC One tarafından yayınlanmaya başlamıştır. 2 sezon ve 10 bölümden oluşan yapım, 3 Ekim 2017'de ekranlara veda etmiştir. Dizi, Mike Barlett tarafından yaratılmıştır. Doctor Foster, psikolojik gerilim ve drama türündedir. Doctor Foster hikayesi, Yunan mitolojisinde yer alan Medea (Medeia)'nın efsanesinden uyarlanmıştır. Dizinin başrolünde Suranne Jones, Bertie Carvel, Tom Taylor, Thusitha Jayasundera ve Shazia Nicholls gibi isimler yer alıyor. Yapım, IMDb'de 14 bin kişi tarafından oylanan yapım, 7,7'lik puana sahip oldu.

Dizinin konusu ise Sadakatsiz ile benzerdir. Asya'nın uyarlandığı doktor Gemma Foster'ın hayatı paramparça olmak üzeredir. Topluluğunun kalbinde yetenekli bir aile doktoru, sevgi dolu bir eş ve anne, insanların güvenebileceği bir kadındır. Ancak kocası Simon'ın bir ilişkisi olduğundan şüphelendiği anda dünyası parçalanır. Gerçeği keşfetmeye kararlı olan Gemma, sevdiği her şeyi tehdit eden karanlık sırları ortaya çıkarır. Hayatı ve hastalarının ve ailesinin hayatları kaosa sürüklenirken kesin olan tek bir şey vardır: Gemma, kendisini asla hayal edemeyeceği şekilde davranırken bulacaktır.

Doctor Foster Oyuncuları: