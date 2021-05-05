Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Sadakatsiz 28. bölüm full izle! Sadakatsiz 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Derin, Faruk'un elinden kurtuluyor, fakat ifadesinde tüm planı Asya'nın kurduğunu söylüyor. Gönül, Derin'i karşısına alıyor ve tüm olanlardan sora kızına tokat atıyor. Asya, suçlamalar karşısında şaşkınken, Volkan Derin'den boşanmak istediğini söylüyor.

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Derin'den sonra Asya'nın da ortadan kaybolması gündeme bomba gibi düşerken, Gönül aldığı bir haberle derinden sarsılır. Soruşturmada kaydedilen gelişmeler Asya ve Derin'in bulunması yönünde yeni ipuçları ortaya çıkarırken, Volkan ipleri bir kez daha eline almaya kararlıdır. Asya'yı karşısında bulmak Derin için bir kurtuluş şansı mıdır, yoksa iki kadın arasındaki büyük yüzleşmenin sonuçları beklenmedik bir başka felaketin mi habercisidir?

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

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