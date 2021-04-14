Sadakatsiz yeni bölüm canlı yayın HD izle! Sadakatsiz 26. bölüm full izle! Sadakatsiz 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 7 Nisan Çarşamba yayınlanan 25. Bölümde Derin'in ortada kayboluşun yankıları sürerken, çevresinde artan baskı Asya'yı zor durumda bırakır.

Derin'i bulmak ve Asya'yı aklamak için gözünü karartan Volkan kendi yöntemlerine başvurmaya karar verir. Beklenmedik darbelerle kendisini köşeye sıkışmış bulan Asya'ya uzanan yardım eli, herkesi merakta bırakır. Derin'le ilgili ortaya çıkan hangi gerçek, düğümün görünenden de büyük olduğunun kanıtıdır?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 26. Bölüm Fragmanı yayında! Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor!

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?

SADAKATSİZ CANLI İZLE (20.00)

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

