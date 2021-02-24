Sadakatsiz Volkan kaç yaşında, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Volkan - Caner Cindoruk kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Volkan kim çok merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz Volkan kaç yaşında, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Volkan - Caner Cindoruk kimdir?

Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Volkan kimdir? Sadakatsiz Volkan karakterini canlandıran Caner Cindoruk kimdir?

SADAKATSİZ VOLKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sadakatsiz Volkan 31 yaşında. Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı.

2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı.

Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı.

2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı. Ünlü oyuncu Kadın dizisinde 'Sarp' karakterine hayat veriyordu.