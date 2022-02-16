Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Sadakatsiz yeni bölümüyle bugün ekranlara geldi. Dizinin son bölümü yayınlandı! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi 49. bölümü yayınlandı. Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Sadakatsiz 49. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!
Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan