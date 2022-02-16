Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm full HD izle! Sadakatsiz 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Sadakatsiz dizisi 49. bölümü yayınlandı. Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izleyemeyenler Sadakatsiz son bölüm izle! Kanal D Sadakatsiz 49. bölüm izle! Sadakatsiz son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak haberimizde...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 49. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!

Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günleri saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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