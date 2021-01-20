Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Sadakatsiz Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Sadakatsiz başladığı günden itibaren büyük beğeni topluyor. Heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Serap'ın kim olduğu merak ediliyor. Sadakatsiz Serap Şenlik gerçek adı ne, kimdir? Sadakatsiz Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu kimdir? Olcay Yusufoğlu kaç yaşında, nereli?

Olcay Yusufoğlu'nun başrollerinde olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Farklı bir seneryoya sahip olan Sadakatsiz dizisinin oyuncularından Serap Şenlik kimdir? Sadakatsiz Serap karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu kimdir?

SADAKATSİZ SERAP ŞENLİK KİMDİR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizide Serap Şenlik rolünü Olcay Yusufoğlu canlandırmaktadır

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Oyuncu Olcay Yusufoğlu, lise son sınıfa kadar İzmir'de eğitim aldı. Konservatuar eğitimini bitirdikten sonra bazı dizilerde rol almaya başladı.

"Es Es" dizisinde hayat verdiği karakterle seyircinin aklına kazınan Olcay Yusufoğlu başarılı bir oyunculuk performansı ortaya çıkarmıştır.

Olcay Yusufoğlu'nun yer aldığı diziler arasında 2007 senesinde rol aldığı "Köprü" dizisi önemli bir yere sahiptir. 2009 senesinde "Es Es" isimli dizide rol alan Olcay Yusufoğlu, 2010 senesinde "Sakarya Fırat", 2013 senesinde "Fatih Harbiye", 2014 senesinde ise "Poyraz Karayel" dizisinde rol almıştır.

Olcay Yusufoğlu, en son olarak 2016 senesinde "Cesur Yürek" ismini taşıyan dizide rol almış ve başarılı oyunculuk performansıyla herkesi büyülemiştir. Güzel oyuncu Olcay Yusufoğlu herhangi bir film projesinde rol almamıştır.

Lise son sınıfta Ankara'ya taşınan Olcay Yusufoğlu lisede birçok tiyatroda yer almıştır. Lise eğitimini bitirdikten sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'na katılan Olcay Yusufoğlu burada 1 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır.

Tiyatro eğitiminden sonra konservatuar eğitimi alan genç oyuncu Olcay Yusufoğlu, Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimini bitirmiştir.

DİZİLERİ FİLMLERİ

2017- 2018 Bizim Hikaye/ Nihal

2016 Cesur Yürek/ Didem

2014-2015 Poyraz Karayel/ Doktor

2013-2014 Fatih-Harbiye/ Duygu

2013 Umutsuz Ev Kadınları

2009-2001 Sakarya Fırat/ Yeter

2009 Es Es/ Alaz

2007 Köprü/ Gazeteci