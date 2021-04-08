Sadakatsiz orjinalinde Derin ölüyor mu? Sadaktsiz hangi diziden uyarlama?
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, gündeme gelmeye devam ediyor. Sadakatsiz orjinalinde Derin ölüyor mu? Sadakatsiz dizisinin orijinali nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Sadakatsiz dizisi konusu nedir ve hangi diziden uyarlamadır? Diziye dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Hangi yabancı diziden uyarlanmış olduğu merak edilen Sadakatsiz hakkında Sadakatsiz orjinalinde Derin ölüyor mu?sorusunun yanıtı çok merak edildi. Peki Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Kitaptan mı uyarlama?
SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.
SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?
Sadakatsiz dizisi BBC yapımı olan "Doctor Foster" dizisinin Türkiye (Türkçe) uyarlamasıdır. Yani yabancı bir dizi olan Doktor Foster'ın Türkçe yapımıdır diyebiliriz. Sadakatsiz dizisinin orijinali olan Doctor Foster dizisi toplamda 2 sezon ve 10 bölüm sürmüştü.
Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster dizisi Birleşik Krallık yapımı bir dizidir. Bir bölümü toplamda 60 dakikadır. Dizinin yapımcısı Greg Brenman'dır.
SADAKATSİZ ORİJİNALİNDE DERİN ÖLÜYOR MU?
Sadakatsiz dizisi, ilk kez 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlamadır. Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ettiği Doctor Foster'da görülüyor.
DOCTOR FOSTER DİZİSİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER
Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One drama televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yazılan beş bölümlük dizi, kocasının bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Dr Gemma Foster hakkındadır. Dizi, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen Medea'nın hikâyesinden esinlenmiştir. 2. sezon 5 Eylül 2017'de başladı ve 3 Ekim 2017'de sona erdi.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Cansu Dere, Asya Arslan
Caner Cindoruk, Volkan Arslan
Melis Sezen, Derin Güçlü
Burak Sergen, Haluk Güçlü
Eren Vurdem, Mert Gelik
Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik
Özge Özder, Derya Samanlı
Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik
Nazlı Bulum, Nil Tetik
Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı
Alp Akar, Ali Arslan