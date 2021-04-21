Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
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Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Kanal D'de yayınlanan ve yeni bölümü heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sadakatsiz dizisi en son 14 Nisan'da izleyici ile buluşmuştu. Peki, bu hafta Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmayacak? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Burak Sergen'in sağlık durumu nedir? Melis Sezen ve Alp Akar sağlık durumu nedir? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

Kanal D'de yayınlanan ve yeni bölümü heyecanla beklenen Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. Sadakatsiz dizisi en son 14 Nisan'da izleyici ile buluşmuştu. Peki, bu hafta Sadakatsiz dizisi neden yayınlanmayacak? Sadakatsiz dizisi yeni bölüm bu akşam yok mu? Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Burak Sergen'in sağlık durumu nedir? Melis Sezen ve Alp Akar sağlık durumu nedir? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

SADAKATSİZ NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisi ile ilgili ilk kötü haber, Derin'in babası Haluk Güçlü'yü canlandıran Burak Sergen'den geldi. Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Sergen, yoğun bakımda tedavi görüyor. Maalesef durumu ciddiyetini koruyor. Herkes Burak Sergen'den gelecek olan iyi haberi beklerken bir kötü haber de Melis Sezen'den ve çocuk oyuncu Alp Akar'dan geldi. Melis Sezen ve çocuk oyuncu Alp Akar'ın korona virüsü testi de pozitif çıktı. İki oyuncu da şu sıralar evlerinde ve hastalığı daha hafif bir şekilde atlatıyorlar.

Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM SADAKATSİZ YOK MU?

Sadakatsiz dizisi işte bu nedenlerden dolayı bu hafta yayınlanmayacak. Medyapım'dan da konuyla ilgili dün gece bir açıklama geldi. "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki SADAKATSİZ yayında olamayacak" denildi.

Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

"İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz" diyen Medyapım'ın açıklaması şöyle:
Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere...

Sadakatsiz neden yok? Bu akşam Sadakatsiz yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 14 Nisan Çarşamba yayınlanan 26. Bölümde Derin'i kaçıran kişi bu sefer de Asya'yı kaçırıyor! Peki bütün bu olanların arkasında kim var?

Derin çaresizlik içinde kurtarılmayı beklerken, Asya'nın sabrı da gücü de günden güne azalmaktadır. Yaşanan gelişmeler Asya'yı geçmişe götürse de, alacağı kararlarla herkes için en doğru olanı yapmayı kafasına koymuştur. Derin'i bulmak için iz sürmeye devam eden Volkan, önemli bir gerçekle yüz yüze gelir. Derin'in içinde bulunduğu çıkmaz henüz çözülmemişken yaşanan hangi şok gelişme, dengeleri bir kez daha alt üst edecektir?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLE!

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi
Korona yüzünden zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Korona yüzünden zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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