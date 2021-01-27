Sadakatsiz Mert diziden neden ayrıldı? Eren Vurdem Sadakatsiz'den ayrıldı mı? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün bir ayrılık yaşandı. Sadakatsiz izleyicileri dizide Mert'in neden ayrıldığını merak ediyor. Peki, Sadakatsiz Mert diziden ayrıldı mı? Eren Vurdem Sadakatsiz'den ayrıldı mı? Eren Vurdem kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Baş rollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı ve Eren Vurdem'in yer aldığı Sadakatsiz dizisinde bugün Mert karakterinin diziden ayrılması dikkat çekti. Eren Vurdem'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hikaye gereği planlanmış bir ayrılık olduğu duyuruldu. İngiliz yapımı BBC dizisi olan Dr. Foster'da da olduğu gibi, hikayenin orijinaline sadık kalındı ve Mert karakteri diziye veda etti. Dizide eşini aldatmasının ve ayrılmalarının ardından orijinal öyküye sadık kalındı ve Mert karakteri veda etti. Bundan sonra bahar karakteri kendi ayakları üstünde kalacak ve yeni bir aşka yelken açacak. Henüz diziye Bahar'ın sevgilisi olarak gelecek kişi net olarak duyurulmasa da, birkaç bölüm sonra geleceği söyleniyor.

SADAKATSİZ MERT KİMDİR? EREN VURDEM KİMDİR?

1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisi ile yaşayan Eren Vurdem; daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır.

Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini ise Fox TV'de yayınlanan İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.

Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmaktadır. Son olarak Sadakatsiz dizisinde Mert Gelik rolü ile izleyicisi karşısına çıkıyor.