Sadakatsiz izle! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final ne zaman?

Kanal D ekranlarında dün akşam 12. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk olan Sadakatsiz dizisinin TV gösteriminin sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanına ilişkin Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final ne zaman? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte ? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragman detayları…

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, 12. Son bölümüyle dün diziseverlerle buluştu. Dizinin 12. son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasıyla beraber, diziseverler yeni bölüm fragmanıyla ilgili olarak Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D ile Sadakatsiz dizisi 13. Yeni bölüm fragmanı ve 12. Bölüm özet detayları şöyle;

Sadakatsiz dizisi 13. yeni bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandığında burada olacak...

SADAKATSİZ 12. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

SADAKATSİZ

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

Sadakatsiz final ne zaman?



Sadakatsiz dizi 5 veya üzeri reytinge sahipse, Mayısıs 2021'e kadar yayınlanmaya devam edecek. Sadakatsiz dizisi seyircinin yarısını kaybetmesi ve 3 reytingin altında kalması durumunda 30 Aralık 2020'de 12. bölümde dizinin teması çekilecek ancak Sadakatsiz dizisinin en az 2021'e kadar süreceğini düşünmekteyiz. Mayısıs ayında Sadakatsiz dizisi de final yapacak olursa Kanal D'nin yayınlayacak ikinci dizisi olmayacak.