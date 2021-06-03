Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü
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Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz'de ilk kez Derin ve Volkan'ın nasıl tanışıp aşk yaşamaya başladıkları gösterildi. Derin, Asya'yı zorla Volkan'la tanıştıkları Sapanca'ya götürmek isterken kullandığı araç yoldan çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Olay yerine son anda gelen Volkan ise aracın düştüğünü görünce büyük yıkım yaşadı.

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 31. bölümle sezon finali yaptı. Sadakatsiz son bölümde Volkan ve Derin'in 5 yıl önce Sapanca'da bir otelde tesadüf sonucu tanışmaları ekrana geldi.

DERİN VE VOLKAN'IN TANIŞMA HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Londra'dan yeni gelen Derin'le tanışan Volkan onun enerjisinden etkilendi ve ikili arasındaki yakınlaşma aşka dönüştü. Ancak Derin'in Volkan'ın evli olduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Yıllar önce yaşanan olayları ekrana getiren sezon finali bölümünün sonunda ise büyük bir şok yaşandı.

Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü

DERİN VE ASYA'NIN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ UÇURUMDAN DÜŞTÜ

Yaptığı planın ve yalanlarının ortaya çıkmasıyla çılgına dönen Derin, Asya'yı arabasıyla Sapanca'ya götürmeye çalıştı. Asya ve kendisinin telefonlarını da atan Derin, kullandığı araçla aşırı sürat yapınca otomobil yoldan çıkarak uçurumun kenarında durdu. O sırada Volkan da onlara yetişti. Ancak otomobil son anda uçurumdan aşağı yuvarlanarak önce kayalıklara çarptı ardından ise denize düştü.

Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü

VOLKAN DELİYE DÖNDÜ

Aracın uçurumdan düştüğü anlara şahit olan Volkan ise hayatının en büyük şokunu yaşarken gözyaşlarına boğuldu. "Asya" diye bağıran Volkan, uçurumun kenarına kadar koşarak düşen araca baktı.

Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü

"ALDATILAN KADININ ÖFKESİ CEHENNEM ATEŞİNDEN BETERDİR"

Volkan'ın Asya çığlıklarının arasında, Asya'nın "Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir. Hiçbir deniz bu ateşi söndüremez. Ben henüz kalemi elime almadım. Bu romanın son cümlesini ben yazacağım" sözleri ise dikkat çekti.

Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü
Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Sadakatsiz'in sezon finaline büyük kaza! Derin ve Asya'nın aracı uçurumdan düştü - Haberler Magazin
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