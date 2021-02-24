Sadakatsiz "Hicran" kim, gerçek adı ne? Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir? Nilgün Türksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nilgün Türksever dizileri!

Çarşamba günü Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye geçtiğimiz bölümlerde katılan ve Selçuk'un annesi rolünü canlandıran Nilgün Türksever sosyal medyada merak edildi. Peki, Sadakatsiz "Hicran" kim, gerçek adı ne? Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir? Nilgün Türksever kimdir, kaç yaşında?

Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin sevilen oyuncularından Selçuk (Emir Taro Emir) karakterinin annesi olarak diziye iki kişi dahil oldu. Sadakatsiz Selçuk'un annesinin gençliğini oynayan Melisa Döngel karakterinin yanı sıra, Hicran karakterinin şimdiki halini oynayan Nilgün Türksever de sosyal medyada merak ediliyor. Peki, Sadakatsiz "Hicran" kim, gerçek adı ne? Sadakatsiz Selçuk'un annesi kimdir? Nilgün Türksever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nilgün Türksever hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

NİLGÜN TÜRKSEVER KİMDİR?

Nilgün Türksever, 30 Eylül 1977, tarihinde Bursa'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı ve o sıralarda 1998 yılında Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Tiyatrosuna oyuncu olarak katıldı. 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümü'ne girdi. 2005 yılında Bursa Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Şehir Tiyatrosu kurslarında eğitmenlik yaptı. Eğitim çalışmalarını farklı yaş gruplarına yönelik Yaratıcı Drama ile yaptı. 2006–2007 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu olarak görev aldı.

Nilgün Türksever, Tiyatro oyunlarının yanı sıra birçok film ve dizide rol aldı. Halit'in ikinci karısı ve Alihan'ın ablası Yasak Elma dizisinde Zerrin Taşdemir karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını/ Yardımcı Yönetmen - 2017

Ferhat ile Şirin (Bir Su Masalı)/ Mehmene - 2015

Rol Aldığı Diziler:

Yasak Elma (Zerrin Taşdemir, 2018)

Kara Yazı (İclal Karahan, 2017)