Sadakatsiz Haluk öldü mü, diziden mi çıkacak? Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Haluk Güçlü diziden ayrıldı mı?
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Sadakatsiz yayınlanan son fragmanında Haluk Güçlü'nün tartışma sonrası yere düştüğü görülüyor. Bunun ardından izleyiciler, Sadakatsiz Haluk öldü mü, diziden mi çıkacak? Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Haluk Güçlü diziden ayrıldı mı? merak etti. Peki, Sadakatsiz Haluk ölüyor mu? Sadakatsiz Haluk diziden mi çıkıyor? İşte ayrıntılar...
Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz Haluk öldü mü, diziden mi çıkacak? Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Haluk Güçlü diziden ayrıldı mı?
Sadakatsiz yeni bölümde Haluk Güçlü, Aras ile yaşadığı tartışma sonrasında yere yığılıyor. Ardından Haluk tartışma sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen diziden ayrılıyor.
Dizideki Haluk Güçlü karakterini "Burak Sergen" canlandırmaktadır.
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Sadakatsiz 49. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!
Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.
Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!
Cansu Dere : Asya Arslan
Caner Cindoruk : Volkan Arslan
Melis Sezen : Derin Güçlü
Eren Vurdem : Mert Gelik
Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik
Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik
Nazlı Bulum : Nil Tetik
Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü
Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı
Alp Akar : Ali Arslan