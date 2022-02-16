Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Sadakatsiz Haluk öldü mü, diziden mi çıkacak? Burak Sergen diziden ayrılıyor mu? Sadakatsiz Haluk Güçlü diziden ayrıldı mı?

SADAKATSİZ HALUK ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Sadakatsiz yeni bölümde Haluk Güçlü, Aras ile yaşadığı tartışma sonrasında yere yığılıyor. Ardından Haluk tartışma sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen diziden ayrılıyor.

SADAKATSİZ HALUK KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Haluk Güçlü karakterini "Burak Sergen" canlandırmaktadır.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara), Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz 49. Bölüm Fragmanı yayında! Haluk ölüyor, Volkan şirketin başına geçiyor!

Aras ile olan tartışmasından sonra Haluk kriz geçirir ve ölür. Bunun üzerine Gönül tüm yetkileri Volkan'a vererek şirketin başına geçmesini sağlar. Asya'nın ise bir planı vardır.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'da Kanal D'de!

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere : Asya Arslan

Caner Cindoruk : Volkan Arslan

Melis Sezen : Derin Güçlü

Eren Vurdem : Mert Gelik

Yeliz Kuvancı : Bahar Gelik

Olcay Yusufoğlu : Serap Şenlik

Nazlı Bulum : Nil Tetik

Gözde Seda Altuner : Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin : Selçuk Dağcı

Alp Akar : Ali Arslan

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