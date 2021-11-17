Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz 'Gönül' Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında?
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Sadakatsiz Gönül hamile mi? Sadakatsiz 'Gönül' Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? sorularına dair detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran isim Gözde Seda Altuner'dir. Sadakatsiz dizisinde Gönül karakteri yeni sezona damga vurdu. Bahar ve Melih'in düğününde Gönül karakteri düğünü karıştırdı.
Kanal D ekranlarını kasıp kavuran Sadakatsiz dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaparken Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi.
Kanal D ekranlarını kasıp kavuran Sadakatsiz dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yaparken Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner'in aldığı kiloların ardından hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Altuner, cephesinden açıklama gelmedi.
- Boyu: 1.68 m.
- Kilosu: 60 kilo
- Burcu: İkizler
- Göz Rengi: Kahverengi
2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)
2018 – Söz Vermiştin (Bilge)
2018 – Avlu
2018 – Street/ Cadde (Kısa Film)
2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)
2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
2013 – Celal ile Ceren
2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)
2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki
2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)
2009 – Melekler ve Kumarbazlar
2008 – İş Arıyoruz (Pelin)
2007 – Hayat Kavgam Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
2007 – Eşref Saati (Lütfiye)
2005 – Ev Hapsi
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