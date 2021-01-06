Sadakatsiz fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final mi yaptı? Kanal D yayın akışı
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Sadakatsiz fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final mi yaptı? Kanal D yayın akışı

06.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:19
Sadakatsiz fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final mi yaptı? Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında geçen hafta 12. Son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk olan Sadakatsiz dizisinin TV gösteriminin sona ermesinin ardından yeni bölüm fragmanına ilişkin Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final ne zaman? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte ? Kanal D ile Sadakatsiz 13. bölüm fragman detayları…

Kanal D'nin yakından takip edilen dizisi Sadakatsiz, 12. Son bölümüyle geçen hafta diziseverlerle buluştu. Dizinin 13. son bölümünün televizyon ekranlarındaki gösteriminin tamamlanmasıyla beraber, diziseverler yeni bölüm fragmanıyla ilgili olarak Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümü 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Dizi bir hafta yayına ara verecek. Çarşamba akşamı ise tekrar bölümü ile izleyici karşısına çıkacak.

SADAKATSİZSON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Sadakatsiz 30 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya'ya saldıran kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Asya'nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert'in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Sadakatsiz izle! Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final ne zaman?

Sadakatsiz fragmanı izle! Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz final mi yaptı? Kanal D yayın akışı
SADAKATSİZ

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

Sadakatsiz final ne zaman?

Sadakatsiz dizi 5 veya üzeri reytinge sahipse, Mayısıs 2021'e kadar yayınlanmaya devam edecek. Sadakatsiz dizisi seyircinin yarısını kaybetmesi ve 3 reytingin altında kalması durumunda 30 Aralık 2020'de 12. bölümde dizinin teması çekilecek ancak Sadakatsiz dizisinin en az 2021'e kadar süreceğini düşünmekteyiz. Mayıs ayında Sadakatsiz dizisi de final yapacak olursa Kanal D'nin yayınlayacak ikinci dizisi olmayacak.

6 OCAK ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü Tekrar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Yatıya Misafiri Var

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz Tekrar

22:45 San Andreas Fayı

01:00 San Andreas Fayı

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