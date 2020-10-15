Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı
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Sadakatsiz dizisinin "Selçuk"u Tarık Emir Tekin, ünlü çiftin oğlu çıktı

15.10.2020 22:51 | Son Güncelleme: 15.10.2020 22:56
Sadakatsiz dizisinin

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı 'Sadakatsiz' adlı dizide Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin'in Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu olduğu ortaya çıktı.

Sadakatsiz dizisinde "Selçuk" karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin'in şarkıcı Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin çiftinin evliliğinden olan oğlu olduğu ortaya çıktı.

OXFORD'UN DRAMA OKULUNA SEÇİLEN İLK TÜRK

Tarık Emir Tekin 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

1993 yılında Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin ve ünlü sanatçı Şevval Sam nikah masasına oturdu. Çiftin 7 yıl süren evliliklerinden 1997 yılında Tarık Emir adını verdikleri oğulları doğdu. 2000 yılında yollarını ayıran ikili sık sık oğulları için bir araya gelmeyi sürdürdü. Metin Tekin ve Şevval Sam'ın oğulları Tarık Emir, yaş olarak 23 yaşındadır. Tarık Emir Tekin boyu ise 184 cm'tir.

Sadakatsiz dizisinin 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin ünlü çiftin oğlu çıktı
Sadakatsiz dizisinin 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin ünlü çiftin oğlu çıktı
Sadakatsiz dizisinin 'Selçuk'u Tarık Emir Tekin ünlü çiftin oğlu çıktı

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