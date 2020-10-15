Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
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Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi

15.10.2020 07:49 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:29

Dün akşam 2. bölümüyle ekrana gelen Sadakatsiz dizisinde aldatılan doktor Asya, kocasının birlikte olduğu genç kadının kendisine muayeneye geldiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kadından kan ve idrar örneği alan Asya, kadının hamile olduğunu öğrendi.

Kanal D'nin geçtiğimiz Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen ve büyük ses getiren dizisi Sadakatsiz, 14 Ekim Çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu, BBC Studios'un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz'in 2. bölümüne Asya'nın, eşinin kendisini aldattığı Derin'in hamileliğini öğrenmesi damga vurdu.

EŞİNİN SEVGİLİSİ HAMİLE ÇIKTI

Eşi Volkan'ın kendisini Derin isimli genç bir kızla aldattığını öğrenen Asya beklemediği bir şok daha yaşadı. Derin, doktor olan Asya'ya muayene için geldi. Asya, Derin'in eşi Volkan'dan hamile olduğunu anlayınca büyük bir yıkım yaşadı.

Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi

SADAKATSİZ'İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Asya, Volkan'a ihanetini itiraf ettirmeye çalışıyor. Olan biteni anlayan Asya, Volkan ile konuşmaya kararlıdır. İhanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söyler. Zira hala Volkan'ı sevdiğini dile getirir. Ancak bu çaba nafiledir. Volkan ihaneti itiraf etmeye yanaşmaz. Öte yandan Ali'nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya'nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya'yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.

Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi

OYUNCULUĞUYLA GÜNDEM OLDU

Cansu Dere, Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Cansu Dere ve dizi için yapılan bazı paylaşımlar...

Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi
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