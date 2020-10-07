Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?
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Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?

07.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:47
Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?

Oyuncu kadrosu ve senaryosu ile ilgi çekmeyi başaran Türk dizisi adakatsiz ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi konusu nedir? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

Med Yapım ve Mednova yapım imzalı, yönetmeliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı, senaryosu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk tarafında yazılan Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimler? Sadakatsiz dizi konusu nedir? Sadakatsiz ne zaman başlıyor?

SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrollerinde oynadı Sadakatsiz bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da başlayacak.

SADAKATSİZ DİZİ KONUSU NEDİR?

Merakla beklenen Sadakatsiz dizisinde ihaneti, güveni ve dostluğun çatışmasını izleyeceğiz. Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?

SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere,

Caner Cindoruk,

Melis Sezen

Eren Vurdem,

Yeliz Kuvancı,

Olcay Yusufoğlu

Nazlı Bulum

Gözde Seda Altuner

Emir Taro Tekin

Alp Akar

Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?
Sadakatsiz dizisi ne zaman başlıyor? Sadakatsiz dizi oyuncuları kimler? Sadakatsiz hangi kanalda yayınlanacak?

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