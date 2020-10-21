Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlamadır? Gerçek bir hikaye mi? Kitaptan mı uyarlanmıştır? Hangi yabancı dizinin Türkçe versiyonudur?
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Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlamadır? Gerçek bir hikaye mi? Kitaptan mı uyarlanmıştır? Hangi yabancı dizinin Türkçe versiyonudur?

21.10.2020 23:06 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:10
Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlamadır? Gerçek bir hikaye mi? Kitaptan mı uyarlanmıştır? Hangi yabancı dizinin Türkçe versiyonudur?

Reytinglerde ilk sıralarda yer alan Sadakatsiz dizisinin gerçek bir hikaye mi olduğu ve hangi diziden esinlendiği çok merak ediliyor. Peki Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlamadır? Hangi yabancı dizinin Türkçe versiyonudur? Tüm detaylar haberimizde...

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz hangi diziden uyarlama olduğu merak konusu oldu. Hangi yabancı diziden uyarlanmış merak eden vatandaşlar araştırma içinde yer alıyor. Peki Sadakatsiz hangi diziden uyarlama? Kitaptan mı uyarlama?

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMADIR?

Sadakatsiz dizisi BBC yapımı olan "Doctor Foster" dizisinin Türkiye (Türkçe) uyarlamasıdır. Yani yabancı bir dizi olan Doktor Foster'ın Türkçe yapımıdır diyebiliriz. Sadakatsiz dizisinin orijinali olan Doctor Foster dizisi toplamda 2 sezon ve 10 bölüm sürmüştü.

Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster dizisi Birleşik Krallık yapımı bir dizidir. Bir bölümü toplamda 60 dakikadır. Dizinin yapımcısı Greg Brenman'dır.

Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlamadır? Gerçek bir hikaye mi? Kitaptan mı uyarlanmıştır? Hangi yabancı dizinin Türkçe versiyonudur?

DOCTOR FOSTER DİZİSİ NEDİR? HAKKINDA BİLGİLER

Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One drama televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yazılan beş bölümlük dizi, kocasının bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Dr Gemma Foster hakkındadır. Dizi, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen Medea'nın hikâyesinden esinlenmiştir. 2. sezon 5 Eylül 2017'de başladı ve 3 Ekim 2017'de sona erdi.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

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