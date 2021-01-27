Sadakatsiz Derya kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Derya'yı canlandıran Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Özder'in eşi kim?
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Sadakatsiz Derya kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Derya'yı canlandıran Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Özder'in eşi kim?

27.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:31
Sadakatsiz Derya kimdir, gerçek adı nedir? Sadakatsiz Derya'yı canlandıran Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Özder'in eşi kim?

Çarşamba günleri Kanal D ekranlarına gelen Sadakatsiz dizisi, konusu kadar oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Sadakatsiz Derya karakteri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Peki, Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz Derya'yı canlandıran Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Özder eşi kim?

Çarşamba günleri Kanal D ekranlarında yer alan Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine Özge Özder hayat veriyor. Daha önce Mucize Doktor dizisinde yer alan ve sevilen Özge Özder Derya karakteriyle de büyük ilgi görüyor. Peki, Sadakatsiz Derya kimdir? Özge Özder kimdir? Sadakatsiz Derya'yı canlandıran Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özge Özder eşi kim?

SADAKATSİZ DERYA KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Merakla takip edilen Sadakatsiz dizisinde Bahara karakterini Özge Özder canlandırmaktadır.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978 Ankara doğumludur. Elif Özge Özder ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okumuş; daha sonraki yıllarda tiyatro ile tanışmıştır.

1996 yılında konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamış olan Özge Özder; 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor.

2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanmış olan Haziran Gecesi adlı dizide canlandırdığı Lale abla ile televizyonda da büyük bir başarı yakalayarak ismini duyurmuştur.

2005 yılından beri sahneye çıkmış olduğu Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle göstermiş olduğu performans ile Bedia Muhavvit ödülüne layık görülmüştür. Aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday olmuş olan Özge Özder Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık olmuştur.

Oyuncu FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterini canlandırmıştır. Özge Özder 14 Haziran 2014 yılında final yapan dizide senaryo gereği ölmesi gerekirken izleyicilerin Emel'in ölmesini istemiyoruz demesi üzerine tekrar oyuna dönmüştür.

Özge Özder, müzisyen sevgilisi Sinan Güleryüz ile 30.07.2018'de dünya evine girdi. Özge Özder ve Sinan Güleryüz, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyorlar.

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