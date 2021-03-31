Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin kimdir, kaç yaşında?
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Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin kimdir, kaç yaşında?

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Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin kimdir, kaç yaşında?

Çarşamba günleri yayınlanan Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi?

Son bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisinde Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin'i kim öldürdü? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin diziden ayrıldı mı? Melis Sezen Sadakatsiz dizisinden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz Derin kaç yaşında?

SADAKATSİZ DERİN ÖLDÜ MÜ?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü her hafta Çarşamba günü izleyenleri ile buluşurken yapımın son bölümünde yaşananlar "Derin ölecek mi, Melis Sezen diziden ayrılıyor mu?" sorularını akıllara getirmişti. Öte yandan yapımın orijinal hali Doctor Foster'da Melis Sezen'in canlandırdığı bu karakterin intihar ederek yapımdan ayrıldığı biliniyor. Bu noktada gözler Kanal D ekranlarında yayınlanan bu diziye çevrildi. Sadakatsiz dizisinin Derin'i Melis Sezen'in yapımdan senaryo gereği ayrılacağı iddiaları son bölümdeki sahne ile beraber güçlenmiş oldu.

KANAL D SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın boşanma kararı Derin ve Asya'yı bir kez daha karşı karşıya getirir. Gündeme bomba gibi düşen bir gelişme herkesi şaşkınlık içinde bırakır. Gözünü karartan Derin'in aldığı karar karşısında Volkan kendisini köşeye sıkışmış bulurken, Asya üzerine oynanan oyunları bozmakta kararlıdır. Aşk, sadakat ve ihanetle sınanan hayatlarda yepyeni bir perde açılırken, Derin, Volkan ve Asya için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Dilek Ulusan
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