Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
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Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı

12.11.2020 07:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 07:50

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sadakatsiz, dün akşam 6. bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde olduğu dizide Asya, kendisini Derin'le aldatan Volkan'dan intikamını almak için ilk hamlesini yaptı.

Dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı. Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

HERKESTEN İNTİKAMINI ALDI

Derin'in ailesiyle toplu bir yemek yiyen Asya, söz alarak "Kocam beni 2 yıldır genç bir kadınla aldatıyor, hem de sizin kızınızla. Ayrıca kızınız kocamdan hamile" dedi. Asya amacına ulaşırken Derin, ailesi ve Volkan ne yapacağını bilemedi. Bununla da yetinmeyen Asya, Derin ve Volkan'ın ilişkilerini bildiği halde susan arkadaşlarından da intikamını aldı.

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı

KARI-KOCA YÜZLEŞTİ

Dizisinin sonunda ise Asya'nın gönderdiği boşanma protokolünde hesabından tüm parayı, evi ve çocuğunun velayeti vermesi istenen Volkan, öfkeden deliye döndü. Asya'nın evine gelip hesap soran Volkan'ı kovması ise izleyenleri ekrana kilitledi. Asya'nın "Oğlumun geleceğini düşünmek zorundayım. Benim paramla sevgilime aldığın o evi satıp, bu evin ipoteğini kaldıracağım ve sen bütün parayı bana vereceksin" dedi. Asya'nın sözleri karşısında donup kalan Volkan ise "Senden korkmuyorum" yanıtını verdi.

Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı

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