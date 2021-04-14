Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
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Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinde hastalık paniği yaşanıyor. Burak Sergen'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından dizide Asya ve Volkan'ın oğlunu canlandıran Alp Akar'ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Akar'ın ardından başrol oyuncusu Melis Sezen'in de testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü.

BBC'nin Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz'de Asya ve Volkan'ın oğlu Ali'yi canlandıran Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"LÜTFEN ÖNLEM ALMAYI İHMAL ETMEYİN"

Genç oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda"Kovid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

MELİS SEZEN DE Mİ KORONAYA YAKALANDI?

Akar'ın ardından dizinin başrol oyuncusu Melis Sezen'in de koronavirüse yakalandığı ileri sürüldü. Oyuncudan konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı

BURAK SERGEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Öte yandan dizide Haluk karakterini oynayan Burak Sergen de önceki akşam evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen'in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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