Sadakatsiz'de gerçekler ortaya çıktı! Kim olduğu öğrenilen Aras, Asya'nın çalıştığı hastaneyi satın alıyor

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Cemal Hünal, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin, Berkay Ateş ve Alp Akar'ın yer aldığı Sadakatsiz dizisi dün akşam 40. bölümüyle ekrana geldi. Boşanmak için Londra'ya giden Aras, yepyeni planlarla ülkeye geri dönme kararı alıyor.

ARAS, ASYA'NIN ÇALIŞTIĞI HASTANEYİ SATIN ALIYOR

Boşanmak için Londra'ya giden Aras, iki hafta aradan sonra dönme kararı aldı. Dizinin final sahnesinde ise Aras'ın haberi televizyonda yayınlandı. Aras Ateşoğlu'nun dünyaca ünlü bir Türk yazılımcı olduğu ve Türkiye'ye döndüğü haberini televizyonda gören Volkan büyük şaşkınlık yaşadı.Aras'ın Asya'nın görev yaptığı ve yeniden başhekimlik teklif edildiği hastaneyi de satın alacağı açıklandı.

VOLKAN, ASYA'YA YAKINLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Sadakatsiz dün akşam yayınlanan bölümünde Asya, Aras ile ilişkisini noktaladıktan sonra tüm ipler bir anda koptu. Derin ise Volkan'ın bu sebepten Asya ile yakınlaşmasına katlanamadı. Aras Leyla'yı da alıp Tekirdağ'dan gitmeye karar verdi.

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